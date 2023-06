Berlin (dpa) - Der Filmhistoriker und Publizist Hans Helmut Prinzler ist tot. Er starb am Sonntag im Alter von 84 Jahren in Berlin, wie die Akademie der Künste (AdK) am Montag unter Berufung auf das Umfeld der Familie mitteilte. Seine Leidenschaft und sein lebenslanges Wirken hätten der Bewahrung und Vermittlung von Filmkunst gegolten, teilte die AdK mit.

Prinzer war im Laufe seiner Karriere unter anderem Studienleiter an der Deutschen Film- und Fernsehakademie Berlin, Vorstand der Stiftung Deutsche Kinemathek und Direktor des Filmmuseums Berlin. Seit 2006 war der gebürtige Berliner im Ruhestand.

Laut AdK zählten zu seinen Veröffentlichungen unter anderem Porträts über Rainer Werner Fassbinder, Detlev Buck und Audrey Hepburn, zudem habe er etwa über Western, Kino im Kalten Krieg und das Fotografieren am Filmset geschrieben. Bis zuletzt habe er im Internet auf einem eigenen Blog Rezensionen zu Filmbüchern veröffentlicht.