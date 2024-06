Bei Stichwahlen in 15 Kreisen und kreisfreien Städten kommt es am Sonntag zu einer Entscheidung. Zeitgleich wird im ganzen Freistaat zum Urnengang für die Europawahl aufgerufen.

Ein Wahlbrief mit einem Stimmzettel für die Europawahl wird in einem Wahllokal für die Briefwahl in eine Wahlurne gesteckt.

Erfurt - Von den rund 1,7 Millionen Wahlberechtigten Thüringern bei der Europawahl können etwa 1,3 Millionen am Sonntag auch noch über ihren künftigen Landrat oder Oberbürgermeister entscheiden. In 15 Landkreisen und kreisfreien Städten kommt es zur Stichwahl, zeitgleich votieren die Menschen im Freistaat über die künftige Zusammensetzung des Parlaments der Europäischen Union. Die Wahllokale sind in Thüringen von 8.00 Uhr bis 18.00 Uhr geöffnet. In einigen Kommunen stehen auch noch Stichwahlen für Bürgermeisterämter an.

In Thüringens Landeshauptstadt Erfurt wird mit Spannung verfolgt, ob es nach 18 Jahren Amtszeit von Andreas Bausewein (SPD) zu einem Wechsel an der Rathausspitze kommt. Sein Herausforderer Andreas Horn von der CDU lag im ersten Wahldurchgang vorn. Außerdem richten sich die Blicke in den Landkreis Hildburghausen, wo es ein Rechtsextremist in die Stichwahl schaffte. Das in Ostthüringen gelegene Altenburger Land ist die einzige Region, wo im ersten Wahldurchgang ein AfD-Kandidat knapp vorn lag. Insgesamt schafften es AfD-Bewerber in neun Landkreisen in die Stichwahl.