Berlin - Die BR Volleys müssen am Samstagabend den Rivalen VfB Friedrichshafen schlagen, um die Chance auf den achten Meistertitel in Serie am Leben zu halten. Bei einer Niederlage in der heimischen Max-Schmeling-Halle (18.00 Uhr/Dyn) würde der Favorit aus Berlin die Finalserie glatt 0:3 verlieren. Bei den Volleys könnte Kapitän und Nationalspieler Ruben Schott verletzt fehlen. Der VfB wäre mit dem 14. Meistertitel der Club-Geschichte wieder alleiniger Rekordmeister. Aktuell liegen beide Teams bei 13.

Friedrichshafen hatte überraschend die ersten beiden Spiele in der Serie im Modus Best-of-Five gewonnen. Es ist das ewige Duell des deutschen Volleyballs: Zum elften Mal in Folge treffen die Mannschaften im Finale aufeinander. Seit 1997 gab es keinen anderen Meister.