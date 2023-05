Berlin - Die Endspiele um die Fußball-Landespokale in Berlin und Brandenburg beginnen zur Mittagszeit. Wie der Deutsche Fußball-Bund am Freitag mitteilte, werden die Partien zwischen den Berliner Finalisten TuS Makkabi und SV Sparta Lichtenberg sowie den Brandenburger Endspiel-Teilnehmern Energie Cottbus und FSV 63 Luckenwalde am 3.Juni jeweils um 12.15 Uhr angepfiffen. Beide Partien sind im Rahmen der mehrstündigen großen TV-Konferenz live in der ARD zu sehen.

Am sogenannten Finaltag der Amateure finden die Endspiele alle 21 DFB-Landesverbände statt. „Der Finaltag der Amateure ist ein herausragendes Beispiel dafür, dass der Fußball auch unterhalb der Profiligen tausende Fans in den Stadien und Millionen vor den TV-Geräten begeistert“, sagte DFB-Vizepräsident Peter Frymuth. Die Sieger der Partien qualifizieren sich für die erste DFB-Pokalrunde im August.