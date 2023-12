Financial Fairplay: Dresden bei Ausschüttungen in Liga vorne

Frankfurt/Main - Fußball-Drittligist Dynamo Dresden erhält die höchste Ausschüttung aus dem Fördertopf für das Financial Fairplay der Liga. Die Sachsen bekommen 78.998,50 Euro wie der Deutsche Fußball-Bund am Dienstag mitteilte. Die Gelder für die Saison 2022/2023 wurden nach zwei Kriterien vergeben: Dem positiven Saisonergebnis im Financial Fairplay und der Planungsqualität über eineinhalb Jahre.

14 Clubs partizipierten der Mitteilung zufolge vom insgesamt 550.000 Euro umfassenden Fördertopf. Der FC Erzgebirge Aue (27.082,96 Euro) und der Hallesche FC (19.551,43 Euro) lagen am Ende der Rangliste.