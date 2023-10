Hannover - Niedersachsens Finanzminister Gerald Heere (Grüne) legt am Montag (11.00 Uhr) in Hannover die Herbst-Steuerschätzung vor. In der Regel werden Steuerschätzungen zweimal jährlich auf Bundesebene und in den Bundesländern vorgelegt - im Frühjahr und im Herbst. Diese Schätzungen dienen als Richtwert, mit wie viel Geld mehr oder weniger der Staat rechnen kann.

Im Frühjahr zeichnete sich inflationsbedingt ein Steuerplus in Niedersachsen ab für dieses und kommendes Jahr. Heere sah damals trotz der höheren Einnahmen nur begrenzte Möglichkeiten für neue Investitionen. Das führte der Grünen-Politiker etwa auf höhere Ausgaben für Personal, Energie und Zinsen zurück.