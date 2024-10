Erfurt - Das Thüringer Finanzministerium warnt vor Betrügern, die gefälschte Steuerbescheide mit Aufforderungen zur Steuernachzahlung verschicken. In Sachsen, Sachsen-Anhalt und Bremen seien entsprechende Fälle bereits bekanntgeworden, teilte das Ministerium mit. Dort hätten Steuerpflichtige per Post vermeintliche Steuerbescheide erhalten, in denen sie zur Nachzahlung von Einkommenssteuern innerhalb einer Woche aufgefordert wurden. Bei Nachfrage beim zuständigen Finanzamt hätten sich die Schreiben als gefälscht herausgestellt. In den Briefen seien Bankdaten zur Zahlung angegeben.

Das Finanzministerium rät Steuerpflichtigen beim Empfang solcher Schreiben, Steuernummer, Steueridentifikationsnummer und Bankdaten zu prüfen und sich bei unrichtigen Angaben beim zuständigen Finanzamt zu melden und um Überprüfung des zweifelhaften Bescheides zu bitten.