Stadthagen/Hannover - Im Kreis Schaumburg könnten bald Untersuchungen zu möglichen Erdgasvorkommen anlaufen. Das Unternehmen Concept-Real fünf GmbH erhält ab März eine Erlaubnis zur sogenannten Aufsuchung von Kohlenwasserstoffen, wie das Landesamt für Bergbau, Energie und Geologie (LBEG) am Montag mitteilte. Es geht um das Gebiet „Lüdersfeld 1“, das größtenteils östlich und nördlich von Stadthagen liegt. Die Firma kommt aus Grünwald bei München.

Die Behörde betonte, dass die vorliegende Genehmigung wie in anderen Fällen in Niedersachsen noch keine Probebohrungen oder gar weiterführende Schritte wie eine eventuelle spätere Förderung von Erdgas abdecke. Dafür müssten mehrere Folgeverfahren und -anhörungen durchlaufen werden. Und: „Tatsächliche Aufsuchungshandlungen dürfen erst nach Zulassung bergrechtlicher Betriebspläne erfolgen, für die unter anderem ein gesondertes Beteiligungsverfahren nötig ist.“

„Lüdersfeld 1“ war laut LBEG zwischen 2009 und 2013 schon einmal ein solches Erlaubnisfeld. Der Antrag sei damals nicht verlängert worden - nun aber sehe das Unternehmen aus Bayern „Potenziale, in dem Erlaubnisfeld Kohlenwasserstoffe aufsuchen und gewinnen zu können“. Die Berechtigung auf dieser Basis bestehe zunächst für fünf Jahre.

In Niedersachsen liegt der Großteil der bekannten deutschen Erdgasreserven an Land. Diese sollen angesichts des Ukraine-Krieges stärker genutzt werden - jahrelang war die heimische Förderung zuvor rückläufig. Die Projekte stoßen bei Klimaschützern aber auf heftige Kritik. Gleiches gilt für Fördervorhaben in der Nordsee vor Borkum.

Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) hatte sich im vergangenen Jahr mit seinem niedersächsischen Kollegen Stephan Weil (SPD) einen Schlagabtausch über die Frage geliefert, ob womöglich neue, umweltverträglichere Fracking-Methoden in der Förderung zum Einsatz kommen könnten. Weil lehnt dies ab. Große Mengen des Gases, das aus den USA in verflüssigter Form (LNG) direkt nach Deutschland kommen soll, werden dort mit dem umstrittenen Verfahren gewonnen.