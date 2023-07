Fürstenwalde - Urs Fischer hat die Profis vom 1. FC Union Berlin auch bei hochsommerlichen Temperaturen richtig schwitzen lassen. Bei der letzten Einheit im Trainingslager in Bad Saarow nahm der Cheftrainer seine Mannschaft, die in der kommenden Saison erstmals in der Champions League spielt, vor 600 Fans mit verschiedenen Spielformen richtig ran. Erstmals in der Brandenburger Idylle am Scharmützelsee südöstlich von Berlin war auch Rückkehrer Tim Skarke mit dabei, der am Freitag aus privaten Gründen noch fehlte.

Auch für Neuzugang Mikkel Kaufmann, der vom FC Kopenhagen kam und zuletzt an den Karlsruher SC ausgeliehen war, war das Pensum in der Bonava-Arena von Fürstenwalde eine besondere Erfahrung. „Das war hart, aber sehr gut. Die Intensität ist hier viel höher. Das merke ich an meinen Beinen“, sagte Kaufmann nach dem Training. Sein erster Eindruck vom Team: „Fußballerisch mit Top-Qualität und auch menschlich sehr nett, das hilft einem natürlich. Ich freue mich, hier zu spielen, das sieht man auch auf dem Platz. Die Bundesliga hat erste Priorität, die Champions League ist der Bonus.“

Die Eisernen kehren nach dem Frühstück am Sonntagmorgen nach Berlin zurück. Am kommenden Mittwoch (18.30 Uhr) steht dann das erste Testspiel beim FSV 63 Luckenwalde an, am folgenden Samstag geht es für einen Test beim ungarischen Pokalsieger Zalaegerszegi TE FC nach Ungarn.