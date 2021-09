Fischkutter sinkt in der Elbmündung: Fünf Menschen gerettet

Cuxhaven/Scharhörn - Gerade noch rechtzeitig haben sich fünf Besatzungsmitglieder aus einem Fischkutter retten können - bevor er in der Elbmündung gesunken ist. Nördlich der Insel Scharhörn war in den Kutter aus Cuxhaven am Dienstag Wasser eingebrochen, wie eine Sprecherin der Deutsche Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger (DGzRS) sagte. Die Crew stieg daraufhin in eine Rettungsinsel, anschließend wurde sie unverletzt von einem anderen Fischkutter aufgenommen. Nur Minuten nach dem Eintreffen der Rettungseinheiten sank der Havarist. Die Ursache für den Wassereinbruch sei noch unklar, sagte ein Sprecher vom Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt Elbe-Nordsee. Zum Zeitpunkt des Unglücks herrschte ein mäßiger Wind.