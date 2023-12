Halberstadt - Im Landkreis Harz ist in einem Aquakulturbetrieb mit Angelteich bei Regenbogenforellen eine Fischseuche festgestellt worden. Es handele sich um das Virus der Infektiösen Hämatopoetischen Nekrose (IHN), wie der Landkreis am Dienstag mitteilte. Die Fischseuche sei nicht auf den Menschen übertragbar und stelle auch keine gesundheitliche Gefahr dar. Der betroffene Betrieb, bei dem der Ausbruch am 13. November festgestellt wurde, unterliege einer amtlichen Sperre. „Sehr wahrscheinlich gelangte das Virus durch Fischzukäufe aus Dänemark in den Bestand“, so der Landkreis. Das Virus IHN verursacht vor allem bei sehr jungen Fischen Verluste, erwachsene Fische können die Infektion überstehen.