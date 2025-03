Fischtown Pinguins glauben an Playoff-Wende

Bremerhavens Eishockey-Profis glauben wieder an ein Weiterkommen.

Bremerhaven - Nach dem ersten Sieg im Playoff-Viertelfinale gegen die Kölner Haie ist bei den Fischtown Pinguins Bremerhaven der Glaube an das Weiterkommen zurück. „Wir haben nach dem 0:2 echte Widerstandskraft gezeigt. Wir glauben fest daran, dass wir die Serie noch drehen können“, sagte Torschütze Ziga Jeglic nach dem 5:2 in Spiel vier in Köln, bei dem der Vizemeister ein 0:2 wettmachte.

An diesem Mittwoch (19.00 Uhr/MagentaSport) steigt Spiel fünf der Best-of-Seven-Serie in Bremerhaven. Bislang ist es noch keiner Mannschaft in der Deutschen Eishockey Liga gelungen, die Serie nach einem 0:3-Rückstand noch zu gewinnen.

„Wir haben unser Selbstvertrauen zurückgewonnen. Wir erwarten ein großartiges Spiel in Bremerhaven“, sagte Jeglic. „Wir kämpfen ums Überleben, das hat man heute gesehen“, sagte Stürmer Nino Kinder nach dem Sieg in Köln.