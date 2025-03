Eine Handtasche wurde einem Mann in Berlin-Mitte zum Verhängnis. (Symbolbild)

Berlin - Nahe dem Alexanderplatz in Berlin-Mitte ist ein Flaschensammler angegriffen worden, als er auch eine auf einer Bank abgestellte Handtasche mitnehmen wollte. Der 21-jährige Freund der Besitzerin schlug in der Panoramastraße auf den 26-Jährigen ein, obwohl dieser die Tasche anstandslos zurückgegeben hat, wie die Polizei mitteilte.

Als drei Passanten dazwischengingen, versprühte der 21-Jährige Reizgas. Alle drei erlitten bei dem Vorfall am Samstagabend Augenreizungen und mussten zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus. Dort kam auch der Flaschensammler hin, der etwas später in einem Supermarkt mit einer Kopfverletzung aufgefunden wurde.

Der Pfeffersprayer kam auf eine Polizeiwache, wo seine Personalien festgestellt wurden. Anschließend konnte er gehen. Die Polizei ermittelt gegen ihn wegen gefährlicher Körperverletzung.