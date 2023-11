Grimma - Die Fleischerei Schicketanz mit Sitz in Grimma (Landkreis Leipzig) ruft verschiedene Wurst- und Fleischwaren aus dem Sortiment zurück. Es bestehe in mehreren Produkten die Gefahr von Glassplittern, hieß es am Freitag auf dem Portal lebensmittelwarnung.de sowie auf der Homepage des Herstellers.

Es sei nicht auszuschließen, dass sich in den Gläsern des Hausmacher Hackfleischs Glassplitter befinden könnten, teilte die Fleischerei mit. Demnach seien auch die Leberwurst, Blutwurst, Jagdwurst und Sülzwurst des Herstellers von dem Rückruf betroffen. Gläser mit dem Mindesthaltbarkeitsdatum 31. März 2024 sollten vorsorglich in eine der Filialen zurückgebracht werden. Die Gläser könnten dort umgetauscht oder der Kaufpreis zurückerstattet werden.