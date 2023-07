Erfurt - Tourstart für die „Fliegende Küche“ in Erfurt: Mit dem Sommertheater „Jakobs Reise - Ein Küchenmärchen nach Zwerg Nase“ eröffnet die Evangelische Jugend Erfurt am frühen Samstagabend ihre mobile Küche und Bühne. Dafür wurde ein Bauwagen umgebaut, der kommende Woche mit dem Stück auf Reise geht, wie die Evangelischen Kirche in Mitteldeutschland (EKM) mitteilte. Der Eintritt zu den Vorstellungen ist frei. Bis 15. Juli sind nach der Premiere in Erfurt noch sechs Termine geplant.

Die „Flying Kitchen“ gehört zu den „Erprobungsräumen“ der EKM. Die Idee geht zurück auf ein Projekt mit Schulkindern im Herbst 2015. Mit der mobilen Küche und Bühne sollen Kinder, Jugendliche und Erwachsene gemeinsam kochen, ins Gespräch kommen, Theater spielen, Gottesdienste feiern und Gemeindefeste mitgestalten können.