Neuruppin - Auf der Autobahn 24 in Brandenburg ist in der Nähe von Neuruppin ein Tisch durch die Luft geflogen und auf ein Auto geprallt. Ein 53 Jahre alter Fahrer sei am Samstag auf dem rechten Fahrstreifen Richtung Berlin unterwegs gewesen, als sich ein nicht genug gesicherter Tisch auf dem Autodach gelöst habe und auf die Gegenfahrbahn geflogen sei, teilte die Autobahnpolizei Walsleben am Sonntag mit. Auf der selben Fahrbahn fuhr zu dem Zeitpunkt ein 76 Jahre alter Fahrer, der nicht mehr habe ausweichen können. Der Tisch sei gegen die Fahrzeugfront geprallt. Der Mann wurde nach Angaben der Beamten nicht verletzt. Der Wagen wurde abgeschleppt.