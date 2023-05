Raßnitz - Eine zweieinhalb Zentner schwere Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg soll in den nächsten Stunden im Saalekreis kontrolliert gesprengt werden. Das Kampfmittel amerikanischer Bauart wurde am Dienstag bei Planierarbeiten entlang der Landesstraße 168 im Schkopauer Ortsteil Raßnitz entdeckt, wie der Landkreis am Mittwoch mitteilte.

Die Experten der Kampfmittelbeseitigung hätten die Bombe geprüft und sich aufgrund des Zustands eines Zünders für die kontrollierte Sprengung am Mittwoch entschieden, hieß es.

Ein Radius von 500 Meter wurde den Angaben zufolge abgesperrt. Alle Mitarbeiter der in diesem Gebiet liegenden Unternehmen mussten den Bereich verlassen. Die Landesstraße bleibt für den Verkehr komplett gesperrt, bis die Sprengung abgeschlossen ist.

Die Justizvollzugsanstalt Raßnitz grenzt nach Angaben des Landkreises an den gesperrten Bereich. Die Einrichtung habe nicht evakuiert werden müssen, hieß es. Alle Personen der Einrichtung müssten sich jedoch innerhalb des Gebäudes aufhalten.