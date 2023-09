Fliegerbombe in Dresden entschärft: Sperrkreis aufgehoben

Dresden (dpa/sn) - Die Fliegerbombe in Dresden ist entschärft worden. Der Sprengermeister habe am Freitag um kurz vor 13.00 Uhr mitgeteilt, dass Zünder und Sprengsatz voneinander getrennt worden seien, sagte ein Polizeisprecher. Die Gefahr sei somit vorbei. Der äußere Sperrkreis wurde nach der Entschärfung aufgehoben. Nur unmittelbar am Fundort der Weltkriegsbombe gebe es noch Absperrungen, weil die Technik noch abgebaut werden müsse.

Die 250 Kilogramm schwere Bombe US-amerikanischer Bauart war am Donnerstag bei Bauarbeiten auf einem Autohof in unmittelbarer Nähe einer Tankstelle im Stadtteil Übigau gefunden worden. Ein erster Entschärfungsversuch musste in der Nacht zu Freitag abgebrochen werden, weil sich der noch verbliebene Zünder nicht herausdrehen ließ. Der Sprengmeister setzte laut Polizei ein Wasserschneidegerät ein, um die Bombe aus der Entfernung zu entschärfen.