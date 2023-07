Reichenbach - Die in Reichenbach im Landkreis Görlitz gefundene Fliegerbombe ist entschärft worden. Das teilte die Polizei am späten Freitagabend mit. Die Anwohner könnten wieder in ihre Wohnungen zurückkehren. Rund 400 Menschen hatten ihr Domizil vorübergehend verlassen müssen. Die russische Sprengbombe wog den Angaben zufolge rund 100 Kilogramm. Sie werde in eine Kampfmittelbeseitigungsanlage gebracht und im Verlauf des Abends kontrolliert vernichtet, hieß es weiter.