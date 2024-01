Zeithain - Bei Bauarbeiten in Zeithain im Landkreis Meißen ist am Montag eine Fliegerbombe gefunden und gesprengt worden. Die 100 Kilogramm schwere Bombe russischer Bauart aus dem Zweiten Weltkrieg sei am Montagvormittag bei Baggerarbeiten auf einem Betriebsgelände gefunden worden, teilte die Polizei am Montagabend mit.

Zunächst seien der nähere Bereich um die Bombe gesperrt und Spezialisten des Kampfmittelbeseitigungsdienstes hinzugezogen worden. Für die Sprengung mussten den Angaben zufolge drei Firmen sowie mehrere Wohnhäuser evakuiert werden. Von der Evakuierung seien insgesamt 20 Menschen betroffen gewesen, hieß es.