Florian David Fitz ist Erzähler in Sandmännchen-Kurzfilm

Berlin - Die Stimme von Florian David Fitz spielt eine tragende Rolle in einem neuen Kurzfilm für Kinder: Aus Anlass des 65. Geburtstags des Sandmännchens aus dem Kinderfernsehen ist der 20-Minuten-Film „Die Reise zur Traumsandmühle“ entstanden. Florian David Fitz leihe darin dem Erzähler seine Stimme, teilte der rbb mit. Der Sender hat den Film zusammen mit dem MDR und dem NDR produziert.

Das Sandmännchen reist darin mit einem Multimobil durchs Land. Sein Ziel: Der Spielplatz einer Hochhaussiedlung. Im Gepäck hat er wie immer seinen Beutel mit Traumsand. Doch beim Aussteigen aus seinem Fahrzeug passiert ein Missgeschick: Der Beutel reißt und der Traumsand rieselt heraus und weht fort - bis auf ein einzelnes Sandkorn. Dieses hilft dem Sandmann, den richtigen Weg zur Traumsandmühle einzuschlagen. Dort wird der besondere Sand produziert, der den Kindern schöne Träume beschert.

Der Sandmann ist Deutschlands dienstälteste Figur im Kinderfernsehen. Am 22. November 1959 streute er um 18.55 Uhr im DDR-Fernsehen erstmals seinen Traumsand. Die tägliche Sendung „Abendgruß“ ist seitdem ein festes Ritual beim Zubettgehen für viele Kinder. Der Kurzfilm ist im Fernsehen erstmals am 22. November zu sehen: in „Unser Sandmännchen“ im rbb (17.40 Uhr), bei KiKA (18.40 Uhr) und im MDR (18.40 Uhr).