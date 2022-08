Floristen kämpfen um Deutsche Meisterschaft in Berlin

Berlin - Neun Floristinnen und Floristen aus ganz Deutschland messen sich am Samstag (ab 8.30 Uhr) im Blumenstecken und Sträußebinden in Berlin. Die Teilnehmer müssen bei der Deutschen Floristen Meisterschaft insgesamt vier Aufgaben bewältigen, von denen sie einige bereits vorbereiten konnten. Der Wettbewerb dürfte bis in den Abend hinein dauern. Eine fünfköpfige Jury bewertet die Arbeiten.

„Wir möchten mit dieser Meisterschaft auch Floristen die Möglichkeit geben, kreative Impulse zu setzen, von denen die gesamte Branche profitiert“, sagte Nicola Fink, Sprecherin des Floristen-Verbands. Für Berlin geht die 36-jährige Thi Phuong Nhung Nguyen an den Start. Zuletzt gab es den Wettbewerb im Jahr 2018. Der Sieger damals kam aus Baden-Württemberg.