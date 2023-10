Halle - Basketballerin Aleksandra Makurat ist nach dem Angriff der islamistischen Terrororganisation Hamas aus Israel geflüchtet und hat nun eine neue sportliche Heimat bei den Gisa Lions des Mitteldeutschen Basketball Clubs in Halle gefunden. Die 25 Jahre alte Polin, die beim israelischen Club Elitzur Cholon unter Vertrag war, wurde über die polnische Botschaft nach Warschau evakuiert, ehe sie nun nach Halle wechselte. An diesem Sonntag (16.00 Uhr) gibt sie gegen die Saarlouis Royals ihr Bundesliga-Debüt.

„Ich wurde am 7. Oktober durch den Raketenalarm geweckt und wusste erst mal nicht, was los ist“, sagte sie in einem Bericht der „Mitteldeutschen Zeitung“ (Donnerstag) und ergänzte: „Wir haben Raketen einschlagen hören, Rauchschwaden vom Balkon aus aufziehen sehen. Erst am zweiten Tag habe ich dann irgendwann realisiert, dass ich am ganzen Körper zittere.“

Sie hatte in einem Vorort von Tel Aviv gelebt, war erst wenige Tage zuvor nach Israel gewechselt. Beim Angriff der Hamas sei sie zunächst von einer nicht so ernsten Lage ausgegangen, ehe die Clubverantwortlichen sich bei den Spielerinnen meldeten. Dann verschanzte sie sich mit ihrer amerikanischen Teamkollegin in einem Sicherheitsraum in ihrem Apartment.

Mit ihrem Club einigte sie sich dann auf eine Vertragsauflösung, nachdem der Saisonstart in der Premier League aufgrund des Krieges auf einen unbestimmten Zeitpunkt verschoben wurde. „Es leiden Unschuldige“, sagte Makurat und denkt an die Menschen vor Ort. „Das war schrecklich mitzuerleben, hat mir aber auch Stärke gezeigt. Ich glaube, man bekommt durch so etwas einen anderen Blick aufs Leben. Ich habe Freunde aus Palästina und Israel, ich stehe in der Mitte“, sagte sie und betonte: „Ich habe nur einen Wunsch: Ich will, dass Frieden ist.“