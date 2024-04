Quarnebeck - Bei der Flucht vor der Polizei ist ein Motorradfahrer im Altmarkkreis Salzwedel in einem Wassergraben gelandet. Als der Fahrer den Funkstreifenwagen erblickte, habe er am Freitagabend die Flucht ergriffen, teilte die Polizei am Sonntag mit. Zwischen Quarnebeck und Trippigleben sei er ins Schleudern geraten und von der Straße abgekommen. „Der Kradfahrer fiel kopfüber ins Wasser“, hieß es. Verletzt wurde der 20-Jährige nicht. Er gab laut Polizei an, nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis zu sein, zudem sei das Motorrad nicht zugelassen.