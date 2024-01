Madrid/Leipzig - Ein flüchtiger mutmaßlicher Mörder aus Spanien ist in Deutschland gefasst worden. Der 20-Jährige sei „in einem Bahnhof in Leipzig“ festgenommen worden, teilte die spanische Polizei am Donnerstagabend mit. Der junge Mann hatte unter dem Vorwurf des zweifachen Mordes im Drogenhändlermilieu in Untersuchungshaft gesessen und war am 23. Dezember aus dem Gefängnis in Alcalá de Henares bei Madrid ausgebrochen.

Der junge Mann galt als sehr gefährlich, wie der staatliche spanische Fernsehsender RTVE unter Berufung auf die Behörden berichtete. Trotzdem konnte er einen Tag vor Heiligabend fliehen. Er habe dabei wohl den starken Besucherandrang vor dem Fest und auch die Unachtsamkeit der Wärter ausgenutzt, hieß es. Das spanische Innenministerium leitete Ermittlungen gegen drei Wärter ein.