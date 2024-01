Greiz - Die modellhaft im Landkreis Greiz eingeführte Bezahlkarte für Geflüchtete hat aus Sicht einer Flüchtlingsberatung vor Ort erste Wirkung gezeigt. „Wir wissen von mehreren Menschen, die gesagt haben „Das wollen wir so nicht“ und binnen kürzester Zeit ausgereist sind“, sagte Dagmar Pöhland vom Verband für Behinderte Greiz, der auch Flüchtlinge berät und betreut.

Im Großen und Ganzen sei die Umstellung aber akzeptiert worden. „Die Leute sind froh, dass sie überhaupt eine Leistung kriegen. Sie können damit überall einkaufen gehen, das läuft schon ordentlich“, sagte Pöhland. Auch technisch habe alles funktioniert.

Der Landkreis hat im Dezember die ersten Bezahlkarten an Flüchtlinge im Landkreis ausgegeben. Im Januar sollte das Modellprojekt dann auf alle etwa 750 Asylbewerber im Kreis ausgeweitet werden. Sie bekommen den Großteil ihrer Leistungen auf eine Karte überwiesen, mit der sie regional einkaufen können. Abhebungen oder Überweisungen sind nicht möglich. Etwa 100 Euro werden weiter in bar ausgezahlt. Ein ähnliches Projekt wie in Greiz läuft derzeit im Landkreis Eichsfeld.

Stimmung hat sich gedreht

„Dass jemand davon nicht unbedingt begeistert ist, ist klar“, sagte Pöhland weiter, die nach eigenen Angaben seit 20 Jahren Flüchtlinge in der Region betreut. „Die Bezahlkarte wird schon ein bisschen die Spreu vom Weizen trennen. Wer wirklich auf der Flucht ist, dem ist das egal.“ Die Betroffenen hätten auch verstanden, dass sich die Stimmung in der Bevölkerung gegen sie gedreht habe. „Eine Aufnahmegesellschaft sind wir schon lange nicht mehr.“

Deutliche Kritik an der aktuellen Regelung in den Kreisen kommt vom Thüringer Flüchtlingsrat. Sowohl in Greiz als auch im Eichsfeld gebe es erhebliche Einschränkungen für die Betroffenen. So könne zwar in Supermärkten bezahlt werden, beim Friseur, in kleineren Geschäften oder beim Erwerb eines Deutschlandtickets gebe es aber Probleme. „Mit den geringen Leistungssätzen müssen Betroffene jetzt mühselig jonglieren, wo sie die Karte einsetzen können und wie sie Zahlungsaufforderungen gerecht werden können, wenn der Barbetrag aufgebraucht ist“, sagt Ellen Könneker vom Flüchtlingsrat.

In Sachsen planen nach einem Bericht von „Sächsische.de“ mehrere Landkreise noch im Frühjahr die Einführung einer Bezahlkarte, mit der Barauszahlungen eingeschränkt werden sollen. In Hannover wurde im Dezember ebenfalls dieses System eingeführt, allerdings sind hier auch Abhebungen von Bargeld möglich. Auch im Ortenaukreis in Baden-Württemberg sollte ein solches Modell eingeführt werden.

Bezahlkarte soll bundesweit kommen

Bund und Länder hatten sich darauf verständigt, dass Asylbewerber in Deutschland mindestens einen Teil ihrer Leistungen künftig als Guthaben auf einer Bezahlkarte bekommen sollen. Eine Bund-Länder-Arbeitsgruppe soll bis zum 31. Januar Vorschläge für bundesweit einheitliche Mindeststandards dazu erarbeiten.

Zuletzt hatte der „Spiegel“ berichtet, dass fast alle Bundesländer außer Bayern bei der Einführung der Karte zusammenarbeiten und sich an einer Ausschreibung für einen Dienstleister beteiligen wollen. Bayern setzt laut Bericht auf eine eigene Ausschreibung. Thüringens Staatskanzleichef Benjamin-Immanuel Hoff (Linke) betonte, der Freistaat sei daran interessiert, „dass eine Bezahlkarte so schnell wie möglich eingesetzt werden kann“.