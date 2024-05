Dresden - Der sächsische Flüchtlingsrat hat vor negativen Folgen des „Job-Turbo“ für Geflüchtete gewarnt. Damit sollen nach dem Willen der Bundesregierung Flüchtlinge mit Bleibeperspektive schneller in Arbeit vermittelt werden. Doch bleibe so weniger Zeit für Deutschkurse und individuelle Qualifizierung, kritisierte der Flüchtlingsrat am Mittwoch. „Es ist zu befürchten, dass der Job-Turbo die gegebene Prekarisierung verstärken wird.“ Nach Auffassung des Vereins werden die Betroffenen verstärkt in Helfertätigkeiten vermittelt. Mit besseren Deutschkenntnissen und höheren Bildungsqualifikationen könnten sich dagegen anspruchsvollere und besser bezahlte Tätigkeiten für die Betroffenen ergeben.