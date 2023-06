Berlin - Ein Fluchttunnel aus DDR-Zeiten ist in Berlin bei Bauarbeiten entdeckt worden. Der Tunnel befindet sich unterhalb der Bernauer Straße 26 und ist nur 50 Zentimeter breit und 70 Zentimeter hoch, wie die „B.Z.“ am Samstag berichtete. „Die Existenz war grundsätzlich bekannt. Geophysikalische Untersuchungen hatten die Lage allerdings wesentlich tiefer vermutet“, sagte das Landesdenkmalamt der Zeitung. Demnach wurde der Tunnel bereits Anfang Juni bei einem Neubauprojekt der Wohnungsbaugesellschaft Mitte entdeckt.

Die Bernauer Straße liegt an der Grenze zwischen den Bezirken Wedding und Mitte. In Zeiten des geteilten Deutschlands verlief dort die Berliner Mauer entlang der Ost-Berliner Häuserfront und teilte die Straße ist Ost und West. Nach Angaben der Gedenkstätte Berliner Mauer gab es allein an der Bernauer Straße mindestens zwölf Anläufe für Fluchttunnel. Aus Verzweiflung versuchten Menschen, auf unterirdischem Wege in den Westen zu gelangen.

Den Angaben der „B.Z.“ zufolge entschied die Wohnungsbaugesellschaft, den Tunnel nicht zu zerstören oder mit Beton zu füllen. Er werde mit Kameras untersucht und mit Flüssigerde befüllt.