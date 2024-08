Bob Hanning ist nicht mehr Trainer des VfL Potsdam. Künftig will sich der Handball-Experte mehr um sich und seine Gesundheit kümmern. Ein erster Schritt ist getan.

Berlin - Nach dem Ende seiner Trainertätigkeit bei Bundesliga-Aufsteiger VfL Potsdam freut sich Bob Hanning auf mehr Freizeit. „Das war's. Ich sage auf Wiedersehen und freue mich ein Stückchen auf mein neues Leben“, sagte der ehemalige Vizepräsident des Deutschen Handballbundes in einer Videobotschaft auf Instagram. „Ich habe schon mal nach Flügen geguckt im November und Dezember nach Marbella. Das, was ich im Laufe einer Saison in den letzten 30 Jahren nicht tun konnte“, berichtete der 56-Jährige weiter.

Nach dem Aufstieg der Potsdamer Handballer hat Hanning sein Traineramt niedergelegt. Geschäftsführer bei Vizemeister Füchse Berlin bleibt der gebürtige Essener weiterhin. Vor allem will Hanning aber auch mehr für sich und seine Gesundheit tun. „Ich habe damit schon angefangen. Ein ehemaliger A-Jugendspieler von mir, Florian Zinn, ist inzwischen mein Personal-Trainer, den habe ich engagiert. Wir haben quasi die Rollen getauscht. Zweimal die Woche trimmt er mich jetzt“, verriet er der „Bild“-Zeitung.