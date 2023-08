Berlin - Wegen eines ausgelösten Rauchmelders sind am Hauptstadtflughafen BER am Samstagvormittag kurzzeitig zwei Check-In-Inseln im Terminal 1 geräumt worden. Ein Feuer habe es nicht gegeben, teilte die Polizei Brandenburg am Samstag mit. Warum der Rauchmelder ausgelöst habe, war zunächst unklar. Nach etwa einer halben Stunde konnte der Betrieb laut Polizei wieder aufgenommen werden.