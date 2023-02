Ein Flugzeug setzt zum Landeanflug an.

Hannover - Der Internetauftritt des Flughafens Hannover-Langenhagen ist nach Unternehmensangaben von Hackern angegriffen worden. Die Internetseite sei auch von der Attacke auf verschiedene deutsche Flughäfen betroffen, sagte eine Airport-Sprecherin am Donnerstag. Die Webseite sei seit dem Morgen nicht erreichbar und werde bei Versuchen nur hin und wieder angezeigt.

Es handelt sich der Sprecherin zufolge vermutlich um eine Attacke, bei der die Webseite in kürzester Zeit bewusst so häufig aufgerufen wird, dass sie überlastet ist. Die Probleme beschränkten sich aber auch den Internetauftritt, keine anderen Flughafensysteme seien betroffen. Ähnliche Meldungen hatte es am Donnerstag etwa aus Nürnberg gegeben.

Ab dem Donnerstagabend soll der Flughafen-Hannover auch von den Warnstreiks betroffen sein, zu denen die Gewerkschaft Verdi an sieben deutschen Flughäfen die Beschäftigten mehrerer Bereiche aufgerufen hat. Von den geplanten 33 Start und 41 Landungen sei ein Großteil bereits gestrichen, sagte die Sprecherin. Nach Gesprächen mit Verdi sollen aber fünf Flüge in die Türkei möglich sein.