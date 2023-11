Schönefeld - Nach dem endgültigen Aus des BER-Terminals T5, dem früheren Flughafen Schönefeld, soll der Bahnhof dort künftig wieder „Schönefeld“ heißen. Der Name könne zum Fahrplanwechsel am 10. Dezember angepasst werden, teilte die Verkehrsverbund Berlin-Brandenburg GmbH am Mittwoch mit. Bisher trug der Bahnhof den Namen „Flughafen BER - Terminal 5“. Beim aktuellen Flughafenbahnhof am BER entfällt zudem künftig der Zusatz „Terminal 1-2“. Mit dieser eindeutigen Bezeichnung der Bahnhöfe soll die Orientierung für die Fluggäste erleichtert werden.

Der frühere Flughafen Schönefeld war nach der Fertigstellung des neuen Hauptstadtflughafens BER im Oktober 2020 noch einige Monate als Terminal 5 genutzt worden. Seit Anfang 2021 steht er aufgrund des während der Pandemie eingebrochenen Reiseverkehrs still. Der Aufsichtsrat der Flughafengesellschaft Berlin-Brandenburg hat entschieden, dass der Standort auch dauerhaft außer Betrieb bleibt.