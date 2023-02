Hannover/Bremen - Nach Warnstreiks an den Flughäfen in Hannover und Bremen läuft der Flugbetrieb am Samstagmorgen wieder regulär an. Pünktlich um 6.10 Uhr startete am Airport in Bremen die erste Maschine der Lufthansa nach München, hieß es auf der Website des Flughafens. Nur zwei frühe Flüge seien gestrichen, teilte eine Sprecherin am Freitag mit. In Hannover waren am frühen Morgen noch drei Flüge ausgefallen, doch auch hier starteten ab etwa 5.00 Uhr wieder die ersten Maschinen. Mehr als 60 Flugverbindungen sind allein in Hannover für den Tag vorgesehen.

Insgesamt sieben Flughäfen in Deutschland waren seit Freitagmorgen durch einen Warnstreik weitgehend lahmgelegt. Die Gewerkschaft Verdi hatte zum ganztägigen Ausstand aufgerufen und drohte im laufenden Tarifkonflikt des öffentlichen Dienstes auch mit Warnstreiks bei der Müllabfuhr, in Krankenhäusern oder Ordnungsämtern. Nach Schätzungen des Flughafenverbands ADV waren bundesweit knapp 300 000 Passagiere von mehr als 2300 Flugausfällen betroffen.