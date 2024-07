19 Menschen sind an Bord, als die Maschine in der Hauptstadt Kathmandu zu einem Inlandsflug abhebt. Kurz darauf stürzt sie ab. Nur einer kann lebend geborgen werden.

Kathmandu - Im Himalaya-Staat Nepal sind nach Angaben der Polizei bei einem Flugzeugabsturz 18 der 19 Menschen an Bord ums Leben gekommen. Nur der Kapitän konnte schwer verletzt geborgen und in ein Krankenhaus gebracht werden, wie Dambar Bahadur BK, leitender Polizist und Chef der Flughafensicherheit, auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur sagte.

Die Maschine der nepalesischen Fluggesellschaft Saurya Airlines war kurz nach dem Start auf dem Internationalen Flughafen der Hauptstadt Kathmandu aus bisher ungeklärter Ursache in der Luft nach rechts abgedreht und auf einen Teil der Startbahn gestürzt, wie die Luftfahrtbehörde Nepals in einer Mitteilung erklärte. Zunächst hatte es geheißen, das Flugzeug sei während des Starts von der Startbahn abgekommen.

Alle 19 Personen an Bord waren Angestellte der Saurya Airlines, die in dem etwa eine halbe Flugstunde entfernten Pokhara für Wartungsarbeiten an einer anderen Maschine eingesetzt werden sollten, wie BK weiter sagte. Auf Fotos war aus der Entfernung eine große Rauchwolke am Unglücksort zu sehen. Die Ursache für den Absturz war zunächst unklar.

In Nepal kommt es wegen der gebirgigen Lage und der sich schnell ändernden Wetterverhältnisse, aber auch wegen Sicherheitsmängeln immer wieder zu Flugzeugunglücken. Die Sicherheitsaufsicht durch die nepalesischen Luftfahrtbehörden ist aus Sicht der EU nicht ausreichend.

Im Januar 2023 waren 72 Menschen bei einem Flugzeugunglück ums Leben gekommen - die Maschine der nepalesischen Yeti Airlines war beim Landeanflug auf Pokhara verunglückt. Pokhara ist der Ausgangspunkt für zahlreiche Trekkingtouren im Himalaya.