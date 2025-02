Ein Privatjet für einen medizinischen Transport verunglückt in einem Gebiet mit vielen Geschäften, Häusern und Verkehr. Die Menschen an Bord sterben. Am Boden gibt es Verletzte.

Flugzeugabsturz in Philadelphia: Sechs Menschen an Bord tot

Washington - Bei dem Absturz eines Jets in Philadelphia an der US-Ostküste sind alle sechs Menschen an Bord ums Leben gekommen. Das teilte das Büro der Bürgermeisterin von Philadelphia, Cherelle Parker, mit. Es handelte sich um ein Flugzeug für einen medizinischen Transport.

An Bord waren demnach ein junges Mädchen, das in einem Kinderkrankenhaus in Philadelphia behandelt worden war, deren Mutter sowie vier Crew-Mitglieder. „Viele Menschen am Boden - auf Parkplätzen, auf Straßen, in Autos und Häusern in der Umgebung - wurden verletzt“, hieß es. Eine genaue der Zahl der Verletzten gebe es noch nicht.

„Den Flugprotokollen zufolge war das Flugzeug nur eine Minute in der Luft, bevor es abstürzte“, hieß es in der Mitteilung. Die Ursache für das Unglück werde noch untersucht. Die Maschine war mitten in einem belebten Gebiet im Nordosten der Stadt abgestürzt - mit vielen Geschäften, Wohnhäusern und Verkehr.