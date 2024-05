Ein Plakat „Hochwasser!“ hängt in einer Hecke.

Magdeburg - Der Fluss Dumme hat in der Nacht auf Freitag bei Salzwedel im Ortsteil Tylsen die erste Alarmstufe für Hochwasser erreicht. Auch an anderen Pegeln der Dumme und der Jeetze kann das Wasser noch geringfügig steigen, wie die Hydrologin der Hochwasservorhersagezentrale des Landesbetriebs für Hochwasserschutz und Wasserwirtschaft Sachsen-Anhalt (LHW) mitteilte.

Den Angaben zufolge soll es auch am Wochenende, vor allem im Süden Sachsen-Anhalts, regnerisch werden. Der Niederschlagsschwerpunkt liege allerdings in Thüringen und Sachsen, so die Hydrologin.