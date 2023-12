Magdeburg - Um unabhängiges Arbeiten in ländlichen Räumen Sachsen-Anhalts weiter zu stärken, gibt es Fördermittel von der EU. In den nächsten vier Jahren stehen für die Schaffung von Gemeinschaftsbüros, sogenannter Co-Working-Spaces, im Rahmen des „Just Transition Fund“ fünf Millionen Euro bereit, wie das Ministerium für Infrastruktur und Digitales am Freitag in Magdeburg mitteilte. Solche modernen, digitalen Arbeitsplätze seien für Menschen ein Anreiz, auf dem platten Land zu wohnen und zu arbeiten, hieß es.

Finanziell unterstützt werden laut Ministerium die Planung, Errichtung und Einrichtung von Co-Working-Spaces und deren Vernetzung sowie begleitende Maßnahmen. Der Eigenanteil betrage 30 Prozent.

Maximilian Gludau, Landtagsabgeordneter und Infrastuktur-Sprecher der FDP, begrüßte den Programmstart in den Strukturwandelregionen. „Das bringt die neue Arbeitswirklichkeit zum Ausdruck und sorgt dafür, dass unsere Region attraktiver wird“, sagte Gludau am Freitag laut Mitteilung. Gerade der ländliche Raum sei „ein Zukunftsmotor“, hieß es.