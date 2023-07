Dresden - Die Kulturstiftung Sachsen fördert 16 Projekte in ihrem neuen Programm „Jüdisches Leben in Kunst und Kultur“ mit insgesamt rund 150.000 Euro. Das Ziel des Programms besteht darin, jüdisches Leben in Sachsen sichtbar zu machen.

Zu den ausgewählten Projekten zählt unter anderem das Vorhaben „Jugendfilmprojekt: Stefan Heym entdecken“ der Bürgerinitiative Aktion C aus Chemnitz, in dem sich Jugendliche mit einer Kamera auf die Spuren des Schriftstellers von Stefan Heym (1913-2001) in Chemnitz und Berlin begeben, teilte die Stiftung am Donnerstag in Dresden mit. Eine Förderung erhalten ferner die Jüdischen Kulturtage in Görlitz und der Zwickauer Autor Christian Gesellmann, der Wirkungsstätten der beiden jüdischen Unternehmer Salman und Simon Schocken erforschen und einen Podcast produzieren will.