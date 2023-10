Digitale Gewalt Forderung nach besserem Rechtsschutz für Hatespeech-Opfer

Beleidigungen und Bedrohungen werden im Netz häufig geteilt und so schnell weit verbreitet. Für Betroffene ist es dann meist schwer, diese wieder einzufangen und juristisch dagegen vorzugehen. In Hamburg und Dresden will man daran etwas ändern.