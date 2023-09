Magdeburg - In diesem Jahr fördert das Land Sachsen-Anhalt 73 Forschungsvorhaben mit insgesamt rund zwölf Millionen Euro. Damit seien die geplanten Mittel für das laufende Jahr nahezu komplett gebunden, teilte das Wissenschaftsministerium am Freitag mit. Vor allem an den Universitäten Halle und Magdeburg würden Forschungsprojekte unterstützt, aber auch an den vier Hochschulen des Landes, sowie vereinzelt Vorhaben außeruniversitärer Forschungseinrichtungen.

Nach Angaben des Wissenschaftsministeriums ist eines der aktuell geförderten Projekte die Erforschung der Verbreitung von Zecken in Sachsen-Anhalt. Zusammen mit der Ruhr-Universität Bochum und dem Bernhard-Noch-Institut für Tropenmedizin in Hamburg werde untersucht, wie sich Klimaerwärmung und Globalisierung auf die Zeckengefahr im Land auswirken.