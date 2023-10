Ilmenau - Die Technische Universität (TU) Ilmenau leitet ein großangelegtes Forschungsprojekt zur Umstellung der energieintensiven Thüringer Glasindustrie auf eine klimafreundliche Produktion. Das auf drei Jahre angelegte Projekt werde vom Bund mit knapp 2,9 Millionen Euro gefördert, von denen die TU rund 1,3 Millionen Euro erhalte, teilte die Hochschule am Donnerstag mit.

Gemeinsam mit Forschungseinrichtungen, Energieverbänden und Industrieunternehmen arbeiten Wissenschaftler der Universität daran, die Glasherstellung von klimaschädlichem Gas auf regenerative Energiequellen umzustellen. Derzeit setzt die Glasindustrie in Deutschland zum Schmelzen von Glas zu 90 Prozent Gas und nur zu 10 Prozent Strom ein. In Thüringen wird den Angaben nach von 41 Glaswannen derzeit nur eine mit Strom geheizt.

Das Forschungsprojekt solle der Thüringischen Wiegand-Glashüttenwerke GmbH mit Standorten unter anderem in Lauscha, Großbreitenbach und Schleusingen den Weg bereiten, ihre Produktion auf voll-elektrische Schmelzwannen umzustellen. Diese sollen mit regenerativen Energiequellen wie Wind und Sonne geheizt werden.

Voll-elektrische Schmelzwannen für Produktionsmengen von mehr als 150 Tonnen pro Tag zu betreiben, sei nicht einfach, hieß es. Die Wannen müssten durchgängig sowie gleichmäßig und ausfallsicher beheizt werden. Dafür müsse die erneuerbare Energie an den Produktionsstandorten stetig und in ausreichender Menge verfügbar sein - und das bei wettbewerbsfähigen Energiepreisen.

Die Wissenschaftler wollen in dem Forschungsprojekt auch herausfinden, ob die gewonnenen Erkenntnisse auch auf andere energieintensive Industriebranchen übertragbar sind. Die Glas- und Keramikindustrie gehört zu den energieintensivsten Branchen der Wirtschaft. In Thüringen steht die Branche mit einem Anteil von rund 25 Prozent am Energieverbrauch der Industrie an der Spitze aller Wirtschaftszweige.