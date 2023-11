Erfurt - Weihnachtsbäume direkt vom Förster: Neun Thüringer Forstämter bieten ab Dezember wieder Weihnachtsbäume an. Die regionale Herkunft garantiere nicht nur frische Bäume, sondern auch einen minimalen ökologischen Fußabdruck, teilte die Landesforstanstalt am Mittwoch mit.

Auch in diesem Jahr könne der Baum zum Fest im Wald wieder selbst geschlagen werden. Dieses Angebot werde insbesondere von Familien gerne angenommen. So werde die Auswahl und Fällung des Weihnachtsbaumes zu einem aufregenden Naturevent - mit etwas Glück in einer herrlichen Winterlandschaft.

Viele Weihnachtsbäume aus dem Angebot der Forstämter fallen den Angaben nach bei Pflegearbeiten an. Zur Auswahl stehen heimische Fichten, Tannen, Kiefern und Douglasien. Die Bäume seien naturgewachsen, ungedüngt und nicht behandelt.