Am Brocken wird der Brand aus der Luft und am Boden bekämpft. Forstminister Sven Schulze lobt das Engagement der Einsatzkräfte und sieht Lerneffekte nach dem Brand vor zwei Jahren.

Forstminister Schulze dankt Einsatzkräften am Brocken

Wernigerode - Sachsen-Anhalts Forstminister Sven Schulze (CDU) hat die Brandbekämpfung am Brocken gelobt. Er danke allen Kräften für ihren großen Einsatz, sagte Schulze der Deutschen Presse-Agentur, nachdem er sich vor Ort einen Überblick verschafft hatte. Feuerwehren, THW, Bundeswehr und weitere Einheiten hätten den Brand schnell in den Griff bekommen und auch über Ländergrenzen hinweg vorbildlich zusammengearbeitet.

Das Feuer war am Freitag am Königsberg ausgebrochen, einer Nebenkuppe des Brockens, und breitete sich auf eine Länge von rund 1.000 Metern aus. Inzwischen ist der Brand unter Kontrolle. Das Gebiet ist derzeit für Touristen gesperrt. Vor zwei Jahren hatte der Landkreis den Katastrophenfall wegen eines Brandes am Brocken ausgerufen. Damals war es genau die gleiche Stelle wie jetzt.

„Vieles, was wir 2022 gelernt haben, wurde jetzt umgesetzt“, sagte Schulze. Die nun betroffene Fläche sei größer als damals, gleichzeitig sei aber weniger Personal und mehr Technik im Einsatz.