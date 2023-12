Hannover - Den Wäldern in Niedersachsen geht es weiterhin schlecht. „Der Anteil stark geschädigter Bäume ist mehr als doppelt so hoch wie der langjährige Durchschnitt - und das bereits im vierten Jahr hintereinander“, sagte Forstministerin Miriam Staudte (Grüne) am Freitag mit Blick auf den neuen Waldzustandsbericht.

Dieser zeige weiterhin deutlich die Einflüsse der mehrjährigen Wetterextreme auf die Wälder des Landes, hieß es aus dem Ministerium. Eine günstige Witterung im Jahr 2023 hat der Erhebung zufolge eine weitere Verschlechterung verhindert. Das vergangene Vegetationsjahr war demnach zwar wieder sehr warm, es gab aber gleichzeitig ausreichend Niederschläge.

Der Waldzustandsbericht wird seit 1983 jährlich von der Nordwestdeutschen Forstlichen Versuchsanstalt und dem Ministerium veröffentlicht. Er soll die Belastungen durch schädliche Stoffeinträge, Witterung und Klimawandel sowie durch forstschädliche Insekten und Pilze für die Wälder und die Waldböden dokumentieren.