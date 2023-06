Leipzig - Mit einem vielfältigem Angebot will die Stiftung „Forum Recht“ in Leipzig den Menschen die Rechtsstaatlichkeit in Deutschland näher bringen und verloren gegangenes Vertrauen wiederherstellen. „Es soll ein Ort der Begegnung sein, an dem Menschen mit Fragen, Kritik und Enttäuschungen zum Rechtsstaat gehört werden“, sagte die Vorsitzende des Kuratoriums der Stiftung, Bettina Limperg, am Freitag bei der offiziellen Eröffnung des Interimsstandortes der Stiftung in Leipzig. Limperg ist zugleich die Präsidentin des Bundesgerichtshofes in Karlsruhe.

Demokratie und Rechtsstaat stünden unter Druck, weltweit, aber auch in Deutschland, teilte die Direktorin der Stiftung, Henrike Claussen, mit. „Unser Anliegen ist es daher, ganz speziell das Verständnis von Rechtsstaatlichkeit und Recht zu fördern - und das mitten in einer Vertrauenskrise.“

„Jede politische Ordnung lebt von der Akzeptanz und dem Vertrauen der Bürgerinnen und Bürger. Aber dieses Vertrauen ist derzeit angekratzt“, sagte Leipzigs Oberbürgermeister Burkhard Jung (SPD). Das „Forum Recht“ biete eine „unglaubliche Chance über die Grundfeste des Zusammenlebens nachzudenken und zu diskutieren“. Leipzig sei mit seiner langen Tradition als Stadt des Rechts und der Friedlichen Revolution von 1989 der perfekte Standort.

In zahlreichen Workshops, Interviews und Gesprächen soll herausgearbeitet werden, was die Menschen in Bezug auf das Recht bewegt und welche Alttagserfahren sie gemacht haben, erläuterte der stellvertretende Direktor der Stiftung, Stephan Barthelmess. Zudem könnten die Menschen bei einem Quiz ihre Rechts-Kenntnisse überprüfen. „In Zukunft sind auch mobile Programme im ländlichen Raum geplant“, erläuterte Barthelmess.

Neben dem Hauptsitz der Stiftung „Forum Recht“ in Karlsruhe ist Leipzig der zweite Standort. Bis 2030 soll das Rechtszentrum in einem Neubau für etwa 70 Millionen Euro in der Innenstadt entstehen. Daneben ist ein neues Gebäude für die Juristenfakultät der Universität geplant.