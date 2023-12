Magdeburg - Fotomotive aus den vergangenen vierzig Jahren bringen in einer neuen Ausstellung in Magdeburg den Betrachtern die Themen Kontinuität und Veränderung näher. Nach der Eröffnung von „Sachsen-Anhalt im Wandel der Zeit“ am Donnerstag im Landtag werden die Arbeiten des Autodidakten Reinhard Storch bis 15. Januar 2024 präsentiert.

Storch ist nach Angaben der Landtagssprecherin ein Fotograf der alten Schule. Er habe alle gezeigten Bilder per Hand in seiner Dunkelkammer entwickelt und Abzüge auf seidenmattem Papier angefertigt. Keines der ausgestellten Fotos ist deshalb größer als das Format DIN A4, wie es hieß. Der Fotograf habe ausgewählte Motive, Zustände und Situationen im Turnus von zehn Jahren mit der Kamera dokumentiert. Das Ergebnis sei eine Art Zeitreise, hieß es.

Storch wurde den Angaben zufolge 1951 in der Niederlausitz geboren. Von 1975 bis 2017 habe er als Betriebsführer im Endlager Morsleben gearbeitet, das Fotografieren und Entwickeln sei immer schon sein kreativer Ausgleich gewesen.

Im Landtag von Sachsen-Anhalt werden regelmäßig Kunstausstellungen gezeigt. So soll die Verbindung zwischen Politik und Kultur gestärkt und ein Raum für Dialog und Reflexion geschaffen werden. Der Besuch der Schauen ist immer kostenfrei.