FPÖ will Klage gegen Werder Bremen durchziehen

Innsbruck - Die rechte österreichische Oppositionspartei FPÖ will eine angedrohte Klage gegen den Bundesliga-Aufsteiger Werder Bremen nun definitiv in Innsbruck einreichen. Ein Anwalt bereite die nötigen Papiere zur Zeit vor, sagte der FPÖ-Parteichef von Tirol, Markus Abwerzger, der österreichischen Nachrichtenagentur APA am Freitag. Die Bremer selbst wollen das nicht kommentieren.

Hintergrund ist ein Tweet, den Werder Bremen abgesetzt hatte, auf dem der Verein zu dem Bild einer FPÖ-Veranstaltung in Zell am Ziller Anfang Juli schrieb: „Klare Kante gegen Nazis“. Werder Bremen hatte sich im Zillertal im Trainingslager befunden.

Die FPÖ, die bis 2019 als Koalitionspartner an der Regierung in Wien beteiligt war, hatte den Tweet als Verunglimpfung einer demokratischen Partei verurteilt. Abwerzger hatte eine Entschuldigung und eine finanzielle Entschädigung verlangt und dem Verein ein Ultimatum gesetzt, das am Donnerstag ablief, ohne dass der Fußballverein der Aufforderung nachkam. Die Klage werde wohl wegen Ehrenbeleidigung eingereicht, sagte Abwerzger der APA.