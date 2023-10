Magdeburg - Nach dem Großangriff der islamistischen Hamas werden die Landtagsfraktionen in dieser Woche zur Sitzung des Parlaments keine gemeinsame Resolution zum Konflikt in Israel verabschieden. Eine Verständigung dazu sei an der CDU gescheitert, sagten Vertreter von Grünen und Linken am Mittwoch in Magdeburg.

Die Grünen hatten einen entsprechenden Vorstoß unternommen und das Gespräch gesucht. Man habe ähnlich wie beim Ukrainekrieg eine gemeinsame Resolution in die Wege leiten wollen, sagte der Parlamentarische Geschäftsführer Olaf Meister. „Das hätte hier auch gut gepasst.“ Es wäre angemessen gewesen, dass sich der Landtag in Gänze positioniert, sagte Meister.

CDU-Fraktionschef Guido Heuer wies die Kritik zurück. Statt einer Resolution werde es eine Schweigeminute und eine Ansprache des Landtagspräsidenten geben. „Die CDU-Fraktion steht fest an der Seite Israels“, sagte Heuer. Eine Schweigeminute sei auch ein starkes Zeichen.

Auf Nachfrage, warum sich die Fraktionen nicht auf eine gemeinsame Wortwahl verständigen könnten, sagte der CDU-Politiker, es sei nicht klar, was passiere, wenn aus dem Gazastreifen eine „Fluchtwelle“ einsetze. Da gebe es unterschiedliche Auffassungen, betonte er.

Der FDP-Fraktionsvorsitzende Andreas Silbersack sagte, es sei nicht in Worte zu fassen, was in Israel passiere. Die Angriffe auf Israel seien an Menschenverachtung nicht zu überbieten. Man habe sich einer Resolution nicht verwehrt, so Silbersack.

Linke-Fraktionschefin Eva von Angern betonte, es wäre wichtig gewesen, dass sich der Landtag deutlich positioniert. „Ich bedaure sehr, dass es nicht stattfindet.“