Frankfurt/Main - Nationalspieler Robin Koch von Eintracht Frankfurt droht wegen einer Schulterverletzung eine mehrwöchige Pause. „Das sieht ehrlicherweise nicht ganz so gut aus“, sagte Frankfurts Coach Dino Toppmöller nach dem 1:1 gegen den VfL Wolfsburg. Der Trainer geht davon aus, dass er in den nächsten Spielen in der Fußball-Bundesliga auf den Verteidiger verzichten muss. Eine konkrete Diagnose gab es zunächst aber noch nicht.

Koch war in der Anfangsphase nach einem Zweikampf mit Wolfsburgs Stürmer Jonas Wind unglücklich mit der linken Schulter auf den Rasen geknallt und musste mit Schmerzen ausgewechselt werden. Den VfL-Angreifer nahm Toppmöller aber in Schutz. „Das war halt extrem unglücklich. Da war auch keine Absicht dahinter.“

Kein Ersatz für Koch geplant

Die Verletzung von Koch sei aber kein Grund, um einen Spieler für die Abwehr am sogenannten Deadline Day am Montag zu verpflichten, erklärte SGE-Sportvorstand Markus Krösche. „Also wir müssen mal schauen, was Robin hat, aber wir haben genug Alternativen in der Defensive.“

Grundsätzlich schloss Krösche Zugänge am letzten Tag des Winter-Transferfensters aber nicht aus. „Ich weiß es noch nicht“, sagte der 44-Jährige. Im Großen und Ganzen sei man mit dem aktuellen Kader zufrieden, so Krösche.