Leipzig - Lou-Ann Joly soll das Mittelfeld der Frauen vom Fußball-Bundesligisten RB Leipzig verstärken. Die 22 Jahre alte Französin kommt von Stade de Reims in die Messestadt. Sie unterschrieb einen Vertrag bis 30. Juni 2027, teilte RB am Donnerstag mit. Die U23-Nationalspielerin stand in der abgelaufenen Saison in 21 von 22 möglichen Spielen in der französischen Division 1 auf dem Feld, davon 20 Mal in der Startelf. Dabei gelangen der zentralen Mittelfeldspielerin vier Torvorlagen.

„Trotz ihres jungen Alters bringt Lou-Ann bereits viel Erfahrung auf hohem Niveau mit. Auf der Sechserposition überzeugt sie mit Dynamik und starkem Zweikampfverhalten. Zudem verfügt sie über eine hohe Spielintelligenz und ist als Box-to-Box-Spielerin in der Lage, das Spiel nach vorne zu tragen und unsere Offensive zu unterstützen“, sagte Viola Odebrecht, Leiterin Frauen- und Mädchen-Fußball bei RB.

Die RB-Frauen starten am 6. Juli mit dem Trainingsauftakt in die neue Saison. Zuvor wird das Team vom neuen Cheftrainer Jonas Stephan vom 1. bis 3. Juli Leistungstests und medizinische Untersuchungen absolvieren. Das erste Testspiel ist dann am 13. Juli (15.00 Uhr) im Stadion am Bad in Markranstädt gegen Breslau angesetzt. Das zweite Vorbereitungsspiel ist für den 19. Juli (15.00 Uhr) ebenfalls in Markranstädt gegen Pogon Stettin terminiert, ehe es drei Tage später ins Trainingslager ins bayerische Markt Rieden geht. Dort ist am 24. Juli ein Test gegen den FC Bergheim geplant. Vor dem Bundesliga-Start am 30. August findet dann am 10. August (13.00 Uhr) noch ein Testspiel bei Sparta Prag statt.